Татьяна Акимова: сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в команде
Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменка, у которой эта гонка стала второй после возвращения на Кубок мира после перерыва, связанного с рождением ребёнка, стала лучшей среди соотечественниц (29-е место).
«Это первая контактная гонка после большого перерыва. Состояние у меня было неплохое, буду анализировать, смотреть.
Моя стрельба? Для меня была контактная гонка, все происходило в быстром режиме, поэтому немножко было непривычно. На последнем круге старалась цепляться, отыгрывать позиции. Конечно, сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в команде», — приводит слова Татьяны Акимовой «Матч ТВ».
А нужен ли нам масс-старт? Если не будет россиянок – не будет и очередного провала
По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.
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