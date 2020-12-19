Татьяна Акимова: сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в команде

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменка, у которой эта гонка стала второй после возвращения на Кубок мира после перерыва, связанного с рождением ребёнка, стала лучшей среди соотечественниц (29-е место).

«Это первая контактная гонка после большого перерыва. Состояние у меня было неплохое, буду анализировать, смотреть.

Моя стрельба? Для меня была контактная гонка, все происходило в быстром режиме, поэтому немножко было непривычно. На последнем круге старалась цепляться, отыгрывать позиции. Конечно, сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в команде», — приводит слова Татьяны Акимовой «Матч ТВ».