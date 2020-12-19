Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: Гореева должна быть в команде в январе! Без отбора, аннексий и контрибуций!

Губерниев: Гореева должна быть в команде в январе! Без отбора, аннексий и контрибуций!
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что 21-летняя россиянка Анастасия Гореева должна продолжить выступления в сборной России на январских этапах.

На четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Гореева удачно выступила в спринтерской гонке, став 24-й (второй из россиянок). В первой в карьере гонке преследования на Кубке мира Гореева не справилась со стрельбой, допустив пять промахов, и финишировала в одно время со Светланой Мироновой, опередив Ульяну Кайшеву. Отметим, что и Миронова, и Кайшева, и допустившая те же пять промахов Евгения Павлова остаются в команде на январские этапы Кубка мира.

«По биатлону. Считаю, Настя Гореева должна быть в команде в январе. Без отбора, аннексий и контрибуций! Ей 21, и она ещё себя покажет», — написал Губерниев в «Телеграме».

А нужен ли нам масс-старт? Если не будет россиянок – не будет и очередного провала
По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020