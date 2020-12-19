Губерниев: Гореева должна быть в команде в январе! Без отбора, аннексий и контрибуций!

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что 21-летняя россиянка Анастасия Гореева должна продолжить выступления в сборной России на январских этапах.
На четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Гореева удачно выступила в спринтерской гонке, став 24-й (второй из россиянок). В первой в карьере гонке преследования на Кубке мира Гореева не справилась со стрельбой, допустив пять промахов, и финишировала в одно время со Светланой Мироновой, опередив Ульяну Кайшеву. Отметим, что и Миронова, и Кайшева, и допустившая те же пять промахов Евгения Павлова остаются в команде на январские этапы Кубка мира.
«По биатлону. Считаю, Настя Гореева должна быть в команде в январе. Без отбора, аннексий и контрибуций! Ей 21, и она ещё себя покажет», — написал Губерниев в «Телеграме».
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