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Светлана Миронова: никакой паники в команде нет

Светлана Миронова: никакой паники в команде нет
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Миронова допустила четыре промаха и заняла 43-е место, отстав от лидера на 3 минуты 28 секунд.

«Ошиблась на одном рубеже стоя и на одном лёжа. На первой «стойке» начала выцеливать, отсюда и три промаха. Не думаю, что нынешние результаты давят, мы продолжаем работать. Никакой паники в команде нет», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Татьяна Акимова, с двумя промахами занявшая 29-е место. Евгения Павлова, Анастасия Гореева и Ульяна Кайшева допустили по пять промахов и не вошли даже в топ-30. Это была 37-я гонка сборной России без медалей.

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По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.
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