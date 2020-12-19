Владимир Драчёв: России больше не нужны медали

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил результаты выступления национальной команды в сезоне-2020/2021. Российские биатлонисты не поднимались на пьедестал почёта уже 37 гонок подряд.
«Как я могу оценить результаты? Как и весь российский народ, который смотрит то, что происходит. Без шансов выступают наши ребята. Причин много, в одном предложении не скажешь. Коронавирус ни при чём, он на всех действует одинаково, поэтому разговоры про болезни — это отговорки, танцору тоже всё время что-то мешает.
Система, которую мы строили от юношей к основному составу, развалилась. Мы видим лидера Александра Логинова, который готовился отдельно от сборной. И его результаты упали на уровень 2018 года. Тогда он готовился с Касперовичем, и сейчас, как понимаю, тоже. За два года мы из него сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали.
Не знаю, дотянет ли сборная России до 50 гонок без медалей. Смотрю на всё, становится печально за работу, которая была проведена, а сейчас развалена в пух и прах. У нас стояла задача постепенно готовить ребят, и за два года мы сделали шаг вперёд, сделали из Логинова чемпиона мира. Он вёл команду к результатам. Сейчас у него появилось много других проблем, нет спарринг-партнёров, нет общей работы с командой. И теперь команда автоматически пошла вниз, и результаты Саши. Мне всё здесь понятно.
Одна надежда, что на чемпионате мира меньше спортсменов участвует. Норвежцев, французов и шведов там будет не по шесть человек, а по четыре. Так что наши будут чуть ближе к подиуму», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».
Чемпионат мира в Поклюке (Словения) будет проходить с 10 по 21 февраля.
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