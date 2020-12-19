Гореева: стремлюсь к тому, чтобы закрепиться и остаться в главной команде

Российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив пять промахов на огневых рубежах, она показала 44-е время.



«Гонка меня захлестнула, я пыталась догонять и немного не справилась со стрельбой на первом рубеже. Я поняла, что сама «разбросала» всё на стрельбе. Хотелось бы закрепиться и остаться в главной команде. Стремлюсь к этому», — цитирует Горееву Матч ТВ.



Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 29-е время.



Ранее Горееву поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, По его словам, Анастасия должна остаться в сборной.