Гореева: стремлюсь к тому, чтобы закрепиться и остаться в главной команде
Российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив пять промахов на огневых рубежах, она показала 44-е время.
«Гонка меня захлестнула, я пыталась догонять и немного не справилась со стрельбой на первом рубеже. Я поняла, что сама «разбросала» всё на стрельбе. Хотелось бы закрепиться и остаться в главной команде. Стремлюсь к этому», — цитирует Горееву Матч ТВ.
Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 29-е время.
Ранее Горееву поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, По его словам, Анастасия должна остаться в сборной.
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