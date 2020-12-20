Лопухов: российским биатлонистам надо поднимать мастерство, а не думать о медалях

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов прокомментировал неудачные выступления национальной команде на стартовых этапах Кубка мира сезона-2019/2020.
«Девочки и ребята пока не могут найти себя, поэтому хочется пожелать им обрести уверенность и выйти на хороший уровень готовности, как это удалось норвежцам. Время ещё есть, нашим мальчишкам и девчонкам перед следующим этапом Кубка мира в Оберхофе предстоит сбор, так что за счёт тренировок они могут хорошо подготовиться. Жизнь продолжается.
По своему опыту работы в команде могу сказать, что всем надо поднять уровень мастерства, вот что главное. Сейчас много говорят о медалях, результатах, но нам главное, чтобы почти вся команда попадала на места с пятого по 20-е. А уже с этого трамплина надо прыгать на призовые места. Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов», — цитирует Лопухова ТАСС.
После мужской и женской гонок преследования на этапе в Хохфильцене серия российских биатлонистов без медалей составляет 37 гонок.
- 20 декабря 2020
-
01:04
-
00:48
-
00:48
- 19 декабря 2020
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:02
-
19:18
-
18:48
-
18:36
-
18:27
-
18:10
-
17:53
-
17:34
-
17:20
-
16:10
-
15:55
-
15:39
-
14:21
-
14:00
-
13:44
-
12:00
-
10:34
-
00:24
- 18 декабря 2020
-
23:51
-
23:25
-
22:56
-
21:56
-
21:35
-
20:33
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:47