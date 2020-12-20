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Лопухов: российским биатлонистам надо поднимать мастерство, а не думать о медалях

Лопухов: российским биатлонистам надо поднимать мастерство, а не думать о медалях
Биатлон 0
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Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов прокомментировал неудачные выступления национальной команде на стартовых этапах Кубка мира сезона-2019/2020.

«Девочки и ребята пока не могут найти себя, поэтому хочется пожелать им обрести уверенность и выйти на хороший уровень готовности, как это удалось норвежцам. Время ещё есть, нашим мальчишкам и девчонкам перед следующим этапом Кубка мира в Оберхофе предстоит сбор, так что за счёт тренировок они могут хорошо подготовиться. Жизнь продолжается.

По своему опыту работы в команде могу сказать, что всем надо поднять уровень мастерства, вот что главное. Сейчас много говорят о медалях, результатах, но нам главное, чтобы почти вся команда попадала на места с пятого по 20-е. А уже с этого трамплина надо прыгать на призовые места. Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов», — цитирует Лопухова ТАСС.

После мужской и женской гонок преследования на этапе в Хохфильцене серия российских биатлонистов без медалей составляет 37 гонок.

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