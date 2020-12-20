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Губерниев: если наши спортсмены ранимые, пусть идут торговать на рынок

Губерниев: если наши спортсмены ранимые, пусть идут торговать на рынок
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что эксперты и болельщики вправе критиковать российских биатлонистов за неудачные выступления на Кубке мира.

«Если у нас достаточно ранимые спортсмены, то им надо идти торговать на рынок или идти работать библиотекарем. Спортсмен должен обязательно держать удар. И если ты попал в национальную сборную, то изволь выступать. Как Настя Гореева, в которой я чувствую большую силу. Считаю, она может, и её надо поставить в сборную на январские этапы. Это перспективная, молодая и хорошая биатлонистка», — цитирует Губерниева «Р-Спорт».

После мужской и женской гонок преследования на этапе в Хохфильцене серия российских биатлонистов без медалей составляет 37 гонок.

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