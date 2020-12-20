Губерниев: если наши спортсмены ранимые, пусть идут торговать на рынок
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что эксперты и болельщики вправе критиковать российских биатлонистов за неудачные выступления на Кубке мира.
«Если у нас достаточно ранимые спортсмены, то им надо идти торговать на рынок или идти работать библиотекарем. Спортсмен должен обязательно держать удар. И если ты попал в национальную сборную, то изволь выступать. Как Настя Гореева, в которой я чувствую большую силу. Считаю, она может, и её надо поставить в сборную на январские этапы. Это перспективная, молодая и хорошая биатлонистка», — цитирует Губерниева «Р-Спорт».
После мужской и женской гонок преследования на этапе в Хохфильцене серия российских биатлонистов без медалей составляет 37 гонок.
Рекомендуем вам
- 20 декабря 2020
-
01:04
-
00:48
-
00:48
- 19 декабря 2020
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:02
-
19:18
-
18:48
-
18:36
-
18:27
-
18:10
-
17:53
-
17:34
-
17:20
-
16:10
-
15:55
-
15:39
-
14:21
-
14:00
-
13:44
-
12:00
-
10:34
-
00:24
- 18 декабря 2020
-
23:51
-
23:25
-
22:56
-
21:56
-
21:35
-
20:33
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам