Гореева: российским юниорам давно пора выступать на высоком уровне
Биатлонистка Анастасия Гореева считает, что в национальную сборную России стоит привлекать больше юниоров.
«Думаю, юниорам давно пора выступать на высоком уровне, как это делают иностранцы. Юниоры пропадают, переходя во взрослую команду? Это в том числе и потому, что молодым не дают шансов бегать со взрослыми.
Если говорить о моём шансе на Кубке мира, то результатом я, конечно, расстроена. Но всё равно довольна, что попала в пасьют и осталась в топ-45», — цитирует Горееву «Матч ТВ».
Ранее 21-летняя Гореева оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив пять промахов на огневых рубежах, она показала 44-е время.
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