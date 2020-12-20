Гореева: российским юниорам давно пора выступать на высоком уровне

Биатлонистка Анастасия Гореева считает, что в национальную сборную России стоит привлекать больше юниоров.



«Думаю, юниорам давно пора выступать на высоком уровне, как это делают иностранцы. Юниоры пропадают, переходя во взрослую команду? Это в том числе и потому, что молодым не дают шансов бегать со взрослыми.



Если говорить о моём шансе на Кубке мира, то результатом я, конечно, расстроена. Но всё равно довольна, что попала в пасьют и осталась в топ-45», — цитирует Горееву «Матч ТВ».



Ранее 21-летняя Гореева оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив пять промахов на огневых рубежах, она показала 44-е время.