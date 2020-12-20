Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Гореева: российским юниорам давно пора выступать на высоком уровне

Гореева: российским юниорам давно пора выступать на высоком уровне
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонистка Анастасия Гореева считает, что в национальную сборную России стоит привлекать больше юниоров.

«Думаю, юниорам давно пора выступать на высоком уровне, как это делают иностранцы. Юниоры пропадают, переходя во взрослую команду? Это в том числе и потому, что молодым не дают шансов бегать со взрослыми.

Если говорить о моём шансе на Кубке мира, то результатом я, конечно, расстроена. Но всё равно довольна, что попала в пасьют и осталась в топ-45», — цитирует Горееву «Матч ТВ».

Ранее 21-летняя Гореева оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив пять промахов на огневых рубежах, она показала 44-е время.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020