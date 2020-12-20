Польховский: проделанная работа недостаточна для достижения более высокого результата

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил старт сезона в исполнении своих подопечных.
«У некоторых спортсменов сложилось мнение, что они будут разбегаться уже на этапах Кубка мира, набирать форму за счет первых гонок сезона. В этой части я принципиально не согласен – мировой биатлон давно ушел от такой практики, а мы, к сожалению, все еще мыслим так, стараемся следовать…
Соответственно, нам не хватило подводящей, развивающей работы до сезона. Объёмы делали – не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания – между летним чемпионатом России (конец сентября) и до зимы – нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, которую сделала команда, недостаточна для достижения более высокого результата.
В целом, команда не перегружена – это однозначно. Отдельные люди – да. На мой взгляд, Латыпов работает слишком усердно и перебирает. По Халили я точно понимаю, что причина – в перезагрузе. Но мы его точно не будем бросать, надо разговаривать с ним и его тренером, делать коррекцию – так продолжаться не может. Потерять такого парня мы не имеем права. А, например, Матвей Елисеев далёк от перезагрузки. То есть у всех разные ситуации», — цитирует Польховского Sports.ru.
После мужской и женской гонок преследования на этапе в Хохфильцене серия российских биатлонистов без медалей составляет 37 гонок.
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