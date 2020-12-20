Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ в Хохфильцене

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Сегодня, 20 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 14:00 мск.

В гонке выступят четверо россиян: Александр Логинов, который побежит под 16-м номером и Матвей Елисеев (23), отобравшиеся по общему зачёту Кубка мира, а также Евгений Гараничев (27), ставший 13-м в спринте в Австрии. Ещё одним представителем России стал Эдуард Латыпов, попавший в заявку благодаря снятию норвежца Эрленда Бьонтегорда.

Гонки с общего старта станут заключительными на четвёртом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся уже в 2021 году — 8 января начнётся пятый этап КМ в Оберхофе (Германия).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020