Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ в Хохфильцене

Сегодня, 20 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 14:00 мск.
В гонке выступят четверо россиян: Александр Логинов, который побежит под 16-м номером и Матвей Елисеев (23), отобравшиеся по общему зачёту Кубка мира, а также Евгений Гараничев (27), ставший 13-м в спринте в Австрии. Ещё одним представителем России стал Эдуард Латыпов, попавший в заявку благодаря снятию норвежца Эрленда Бьонтегорда.
Гонки с общего старта станут заключительными на четвёртом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся уже в 2021 году — 8 января начнётся пятый этап КМ в Оберхофе (Германия).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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