Польховский — о самоподготовке Логинова: выводы сделаем после чемпионата мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил результаты индивидуальной подготовки к сезону лидера национальной команды Александра Логинова.



«В условиях пандемии мы отпустили на индивидуальную подготовку тех, кто изъявил желание. Логинов — как чемпион мира и тот, кто уже в прошлом году в большой степени готовился индивидуально — точно имеет на это право. Да, отпустили не только Логинова, а некоторых других тоже — в том числе чтобы рассредоточиться, держа в уме тему здоровья. Чтобы у нас не получилось такого: на сборе заболел один — полегла вся команда сразу.



Возвращаясь к Логинову: мы сделаем окончательные выводы после ЧМ-2021. Моё мнение: должна преобладать централизованная подготовка, тем более в олимпийский сезон. Весной сделаем хороший анализ, примем решение.



Стрельба Логинова ушла из-за того, что ему не хватило спаррингов осенью? Конечно, немного не хватило. Хотя в принципе спарринги у Саши были, даже когда он работал на сборах не с командой. Взять сбор в Сочи в октябре, я туда приезжал — они проводили спарринги с Максимом Цветковым. Максим — большой профессионал в этой части, хорошо конкурировал. Но видимо, такого формата всё равно маловато — нужны более жёсткие условия, регулярная стрельба в группе», — цитирует Польховского Sports.ru.

Александр Логинов готовился к сезону под руководством личного тренера Александра Касперовича. Перед заключительной гонкой четвёртого этапа Кубка мира Логинов располагается на 16-м месте в общем зачёте Кубка мира.