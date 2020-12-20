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Биатлон, Кубок мира — 2020/2021. Результаты мужского масс-старта 20 декабря, 4-й этап, Хохфильцен

Немец Пайффер выиграл первый масс-старт сезона в Хохфильцене. Логинов — 10-й
Биатлон / Кубок мира 0
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На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился мужской масс-старт. Победителем стал немец Арнд Пайффер. Он преодолел дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, избежав промахов.

Вторым стал представитель Швеции Мартин Понсилуома (+1,3). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+9,3). Норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на 10-м месте.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия.
Мужчины. Масс-старт.

1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1,3 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +9,3 (1)…
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — +25,9 (3)…
10. Александр Логинов (Россия) — +32,8 (2)…
20. Матвей Елисеев (Россия) — +1.36,8 (3)
21. Евгений Гараничев (Россия) — +1.41,9 (1)
23. Эдуард Латыпов (Россия) — +1,49,6 (3).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 4, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 15 км Масс-старт
20 декабря 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Арнд Пайффер
Германия
35:53.3
2
Мартин Понсилуома
Швеция
+1.3
3
Тарьей Бё
Норвегия
+9.3
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