Немец Пайффер выиграл первый масс-старт сезона в Хохфильцене. Логинов — 10-й

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился мужской масс-старт. Победителем стал немец Арнд Пайффер. Он преодолел дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, избежав промахов.



Вторым стал представитель Швеции Мартин Понсилуома (+1,3). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+9,3). Норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.



Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на 10-м месте.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия.

Мужчины. Масс-старт.



1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1,3 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +9,3 (1)…

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — +25,9 (3)…

10. Александр Логинов (Россия) — +32,8 (2)…

20. Матвей Елисеев (Россия) — +1.36,8 (3)

21. Евгений Гараничев (Россия) — +1.41,9 (1)

23. Эдуард Латыпов (Россия) — +1,49,6 (3).