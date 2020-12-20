Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок на Кубке мира без медалей. Мужской масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене стал 38-й гонкой подряд, в которой российские биатлонисты не поднялись на пьедестал почёта.



Лучшим из россиян стал Александр Логинов, замкнувший топ-10. 20-е время показал Матвей Елисеев, 21-м финишировал Евгений Гараничев. Эдуард Латыпов стал 23-м.



Последнюю награду в копилку сборной России принёс Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.



Напомним, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок в том случае, если серия национальной команды без медалей составит 50 гонок.

Немец Пайффер выиграл первый масс-старт сезона в Хохфильцене. Логинов — 10-й