Логинов поднялся на 15-е место в общем зачёте Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший занял седьмое место. В активе Йоханнеса 428 очков.
Второе место по-прежнему удерживает норвежец Стурла Холм Легрейд. На третью строчку поднялся швед Себастиан Самуэльссон.
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 10-м в гонке преследования в Хохфильцене, занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 10 гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 428.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 373.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344…
15. Александр Логинов (Россия) – 199…
22. Матвей Елисеев (Россия) – 141…
25. Эдуард Латыпов (Россия) – 117…
27. Евгений Гараничев (Россия) — 103…
51. Антон Бабиков (Россия) — 21.
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