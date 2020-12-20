Польховский: в ходе масс-старта Логинов дважды выстрелил в одну и ту же мишень

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал результат Александра Логинова в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив два промаха, Александр финишировал десятым.



«Логинов набирает форму через старты. После гонки сказал, что не понимает, почему так получилось. Вроде чёткая изготовка, нормальная обработка спуска. Должно быть попадание, но чуть не хватило опять. Дважды стрелял в одну и ту же мишень. По ходу он прибавляет. Появляется уверенность. Думаю, на следующем этапе Кубка мира он будет бороться. В масс-старте он вел за собой целый караван. Уже чувствует в себе силы и уверенность. Немного не хватило в стрелковой части», — сообщил Польховский в эфире «Матч ТВ».