Казакевич на 50 секунд отстала от Рёйселанд ходом в первом масс-старте сезона-2020/2021
Лучший ход по лыжне в женском масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) показала победительница гонки норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Второй по скорости на лыжне была француженка Жюстин Бреза, зашедшая на три штрафных круга и финишировавшая только 11-й. Тройку лучших на лыжне замкнула немка Франциска Пройс, также сделавшая три промаха. Она девятая в гонке с общего старта.
Ирина Казакевич, единственная россиянка, принявшая участие в масс-старте, показала 17-ю скорость хода по лыжне, отстав от Рёйселанд на 50,2 секунды. В гонке Казакевич заняла 24-е место, зайдя на пять штрафных кругов.
Следующий, пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 4 по 10 января 2021 года.
Отмучились. Сборная России по биатлону в новом сезоне не завоевала ни одной медали
Гонки с общего старта в Хохфильцене продлили антирекордную серию сборной России до 39 стартов без медалей. Будут ли сделаны выводы?
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