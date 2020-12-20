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Казакевич на 50 секунд отстала от Рёйселанд ходом в первом масс-старте сезона-2020/2021

Казакевич на 50 секунд отстала от Рёйселанд ходом в первом масс-старте сезона-2020/2021
Биатлон / Кубок мира 0

Лучший ход по лыжне в женском масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) показала победительница гонки норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Второй по скорости на лыжне была француженка Жюстин Бреза, зашедшая на три штрафных круга и финишировавшая только 11-й. Тройку лучших на лыжне замкнула немка Франциска Пройс, также сделавшая три промаха. Она девятая в гонке с общего старта.

Ирина Казакевич, единственная россиянка, принявшая участие в масс-старте, показала 17-ю скорость хода по лыжне, отстав от Рёйселанд на 50,2 секунды. В гонке Казакевич заняла 24-е место, зайдя на пять штрафных кругов.

Следующий, пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 4 по 10 января 2021 года.

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