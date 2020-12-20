Ирина Казакевич: понимала, что всё решится после первого рубежа

Единственная российская участница масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в гонке. Дебютировав в масс-старте на Кубке мира, она допустила пять промахов и финишировала 24-й.

«Самое интересное было бежать первый круг, была какая-то суета. Все шли достаточно медленно, не понимаешь, что происходит.

Понимала, что всё решится после первого рубежа. Я успела быстро подойти, но копалась, совершила ошибку и порядка 10-15 секунд потеряла на выстреле. Как обычно, это будет мне уроком, чтобы работать более аккуратно.

Первый круг был очень медленный, как мне показалось, первую часть дистанции шли чуть ли не пешком. Потом, когда все растянулись, на 3-4-м круге был более быстрый темп», — приводит слова Казакевич сайт «Матч ТВ».