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Тренеры назвали восемь биатлонистов, которые будут стартовать на Кубке мира в январе

Тренеры назвали восемь биатлонистов, которые будут стартовать на Кубке мира в январе
Биатлон / Кубок мира 0
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По решению главного тренера и старших тренеров сборной России по биатлону по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира в состав на январские этапы включены восемь спортсменов – по четыре у женщин и мужчин, сообщает пресс-служба СБР.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов.
Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева.

Ещё шесть человек (по 3 у мужчин и женщин) будут определены согласно критериям отбора. Это будут биатлонисты, успешно выступившие на «Ижевской винтовке»: лидеры рейтинга Кубка России после этого старта, а также набравшие наибольшее количество очков в индивидуальной и двух спринтерских гонках. Третьего спортсмена назовут тренеры по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира и «Ижевской винтовке».

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