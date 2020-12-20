Тренеры назвали восемь биатлонистов, которые будут стартовать на Кубке мира в январе

По решению главного тренера и старших тренеров сборной России по биатлону по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира в состав на январские этапы включены восемь спортсменов – по четыре у женщин и мужчин, сообщает пресс-служба СБР.
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов.
Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева.
Ещё шесть человек (по 3 у мужчин и женщин) будут определены согласно критериям отбора. Это будут биатлонисты, успешно выступившие на «Ижевской винтовке»: лидеры рейтинга Кубка России после этого старта, а также набравшие наибольшее количество очков в индивидуальной и двух спринтерских гонках. Третьего спортсмена назовут тренеры по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира и «Ижевской винтовке».
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