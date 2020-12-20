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Хованцев — о пиар-акциях Губерниева: всё это выглядит некрасиво

Хованцев — о пиар-акциях Губерниева: всё это выглядит некрасиво
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал мнение, что пиар-акции Дмитрия Губерниева с поеданием перчатки, ботинка, а теперь ещё и вознаграждением в 100 тысяч рублей за медаль выглядят некрасиво.

«Моё мнение заключается в том, что всё это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева. Если даже говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно, вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он и так получил значительно больше.

К тому же я знаю наших ребят и девчонок, они заинтересованы в первую очередь в результате. Так что всё это, как мне кажется, просто пиар-акция", — приводит слова Хованцева ТАСС.

Губерниев уже готов заплатить сборной России за медаль. Но даже это команде не помогает!
Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок?
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