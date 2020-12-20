Максим Чудов — о результатах сборной: тюкать и долбить антирекордом не нужно

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов выразил мнение, что сборной России по биатлону не поможет постоянное напоминание об антирекордной серии. Российские биатлонисты не поднимались на подиум в гонках Кубка мира уже 39 стартов подряд.

«Я был спортсменом, и, думаю, те люди, которые находятся в команде, выходят на старт, делают максимум для того, чтобы подняться на пьедестал, делают всё, на что сегодня готовы. А как они готовы — знают только тренерский штаб и ближайшее окружение. От того, что люди считают их поражения, легче спортсменам бегать не станет. Тюкать и долбить этим антирекордом не нужно. Не думаю, что в сборной люди прохлаждаются или отбывают время. Карьера-то идёт, век спортивный короткий. И в команде сейчас лучшие спортсмены, которые есть. Я считаю, что сильно критикует только тот, кто не бегал, либо тот, кто на этом пиарится.

Болельщики пишут, что «вот они там тренируются, кормятся за наши налоги», но никто никому не мешает самому пойти в биатлон. Я же могу сказать, что, как председатель федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан, объездил наши города и понимаю, что не всё так гладко у нас в спорте на местах. Нужно смотреть, где сидят эти «комментаторы». Пусть бы они лучше посмотрели, какие условия созданы в их селе или городе, есть ли там что-то для этого", — приводит слова Чудова РИА «Новости».