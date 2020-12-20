«Гляжу на затыльник, а он сломан». Евгений Гараничев рассказал о падении в масс-старте

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему на круге перед четвёртым огневым рубежом в масс-старте на этапе Кубка мира в Австрии опустился с 11-го на 19-е место.

«Я упал, сломал крюк, который держит винтовку, уходя в нижнюю часть плеча, в район подмышки. Придя на последнюю стойку, сначала думал, что всё нормально. Затем изготовился и понимаю, что у меня винтовка смотрит вниз. Гляжу на затыльник, а он сломан. Пришлось немного дополнительно прижимать оружие к себе, удерживать его несколько нестандартно. Первым выстрелом промазал, но потом удалось собраться и остальные отстрелять без промахов.

Крюк — нижняя граница, которая держит винтовку и на лежке, и на стойке. Когда с ним всё в порядке — ствол стоит как влитой, одно целое с туловищем. А тут он ходил так, что пришлось всё специально контролировать. Поэтому первый выстрел на четвёртом рубеже и пошел мимо.

Я жёстко упал, даже сейчас ещё больно, похоже, там был лёд, я содрал кожу в районе бедра, его теперь жжёт. Там достаточно крутой поворот, все едут плугом, я пошёл по общей траектории, но, видимо, трассу уже разбили, и меня сначала бросило вправо — я удержался. Затем лыжа пошла влево, хотел вернуть обратно — не получилось. Там очень круто, ещё небольшой трамплин, на нём и упал. Сложно, конечно, после падения со спуска возвращаться в гонку — мимо меня все проезжают, скорость очень высокая. Пришлось восстанавливать сбившиеся дыхание и пульс. Но потом удалось всё-таки отработать рубеж и последний круг», — приводит слова Гараничева сайт «Матч ТВ».