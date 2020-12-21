Матвей Елисеев: «Рождественская гонка» будет как быстрая тренировка
Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о планах до январских этапов Кубка мира, которые пройдут в Оберхофе (Германия). До участия в «Рождественской гонке» Елисееву придётся вернуться в Россию.
«Сейчас планы сделать более объемные тренировки, потому что за время соревнований не успеваю это сделать. А «Рождественская гонка» будет как быстрая тренировка. Естественно, планы могут быть откорректированы, от этого никуда не деться.
Мне придётся съездить на углублённое медицинское обследование, потому что из-за пандемии все было закрыто, график сильно сбился. Теперь придется на несколько дней слетать в Москву. Для чего УМО? Оно дает допуск для оплаты в Минспорта», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».
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По скорости лидер сборной России был хорош. Но «стойка» опять не получилась.
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