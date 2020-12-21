Ирина Казакевич объяснила отсутствие стабильности в результатах

Российская биатлонистка Ирина Казакевич ответила на вопрос, в чём причина отсутствия стабильности в её результатах на этапах Кубка мира. На втором этапе в Контиолахти Казакевич в спринте стала 13-й, а на четвёртом в Хохфильцене — 61-й.
«Не скажу, что это усталость, да и акклиматизация прошла, стало немного проще на дистанции. Когда мы приехали сюда, было тяжелее, но, может быть, эта «придавленность» и позволяла справляться на рубежах более чётко, а когда почувствовала скорость, то с её ростом стало сложнее работать», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
Также спортсменка призвала не критиковать команду за отсутствие побед и подиумов.
«Не хочу никого обидеть, но болельщики многого не видят. Да, конечно, результаты у сборной России не самые выдающиеся. Но каждый спортсмен, выходя на гонку, отдаёт себя полностью. Все мы хотим быть на подиуме, но сейчас показываем то, что можем», — добавила она.
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