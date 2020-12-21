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Арнд Пайффер: думал, в этой жизни масс-старт мне уже не покорится

Арнд Пайффер: думал, в этой жизни масс-старт мне уже не покорится
Биатлон / Кубок мира 0
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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Отличные ощущения! Это моя первая в карьере победа в масс-старте. Не рассчитывал на такое в 33 года. Думал, в этой жизни масс-старт мне уже не покорится. Очень рад! Накануне я был не в форме. Вся наша команда испытывает трудности здесь, в Хохфильцене, со стрельбой, с ходом по дистанции, со всем. Об этом было много разговоров, поэтому победа сейчас вдвойне приятна.

Настраивался на чистую стрельбу и думал, что на трассе будет очень тяжело. В действительности всё оказалось не так плохо. Мне повезло на последнем огневом вторым выстрелом прошёл очень большой габарит. Рад, что мишень всё-таки закрылась.

Лыжами доволен. Погода немного изменилась. В четверг у всей нашей команды были проблемы с ходом, затем уже намного лучше, в день масс-старта — хорошо. Мы все растём, наши сервисмены не исключение. Им нужно было время и старты, чтобы понять ошибки и исправить их.

Праздники я проведу, как и все, сидя дома. Но ничего, там очень уютно. Пару дней отдохну и снова начну тренировки. До Нового года я буду в Оберхофе с Эриком Лессером, где и пройдёт следующий этап Кубка мира. Думаю, это пойдёт нам на пользу», — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, занявший 10-е место.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону
Немец Пайффер выиграл первый масс-старт сезона в Хохфильцене. Логинов — 10-й
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