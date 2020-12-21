«У меня был вопрос: почему я?» Куклина — о решении отправить её на «Ижевскую винтовку»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как отреагировала на необходимость отправиться на «Ижевскую винтовку», чтобы подтвердить своё место в команде на январские этапы Кубка мира сезона-2020/2021.

«Мне сказали про поездку в Ижевск перед этим этапом. Тренер подошёл на завтраке и сообщил: долго думали и решили, что надо пройти квалификацию в Чайковском.

У меня был вопрос: почему именно я? Вроде как начала форму набирать, сейчас хорошо себя чувствую. Как решили, так решили, ничего страшного. Сначала расстроилась немного, но хотя бы какие-то старты — взяла позитива, посмотрела на себя со стороны», — рассказала Лариса Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.