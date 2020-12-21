Тарьей Бё: сейчас Жаклен зол на себя

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где он занял третье место. Победителем гонки стал немец Арнд Пайффер, вторым финишировал швед Мартин Понсилуома.

«Рад возвращению на пьедестал, особенно в преддверии Рождества! Это задаст позитивный настрой на все выходные, так что можно будет расслабиться и здорово провести время. Биатлон — непредсказуемый вид спорта, где всё решает стрельба, а между провалом и успехом — один шаг. Да, последние гонки не задались, но вчера я снова нашёл подход к стрельбе. Иногда всё, что требуется, просто не опускать руки.



Работать над ошибками не так просто, как кажется. Иногда можно решить всё мгновенно, но может потребоваться и время. Так вышло у меня. Даже несмотря на опыт длиной в 15 лет, правила не меняются. Ритм и правильный подход к стрельбе — основа биатлона. Главное — терпение и спокойствие.



Думаю, на последнем круге Жаклен хотел повторить маневр спринта. Но я вышел вперёд и не собирался уступать ему. Сейчас он зол на себя. Он не мог обойти нас по дистанции, но, конечно, хотел побороться в финишном створе. К сожалению, он упал как раз перед выходом на стадион и до разборок не дошло. Думаю, он принял неправильное решение, пустив меня вперёд в середине круга», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Тарьей также поделился планами на предстоящие праздники.

«В Норвегии сейчас много снега. У меня есть домик в горах, там мы и проведём выходные. Будем праздновать Рождество с моей девушкой и семьёй Йоханнеса. Из-за карантина мы не встретимся с родителями, но всё равно не будем скучать. Нас ждут вкусная еда, тренировки в живописных местах и джакузи!» — сказал Бё.