Владимир Драчёв: я верю в талант Казакевич
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил потенциал Ирины Казакевич, которая стала единственной россиянкой, попавшей в масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменка заняла 24-е место.
«Надеюсь, Казакевич станет открытием международного сезона. Она всегда показывала отличную скорость, но не могла найти себя в стрельбе. Совместить два вида спорта, скажем так. Допускала по три-четыре промаха в спринте, не могла отобраться даже на Кубок IBU. Сейчас ситуация улучшается, и я верю в талант Иры. Дай бог, чтобы все остальные подтянулись. У женщин за эти два года мы наработали много достойных кандидатов на перспективу», — приводят слова Драчёва «Известия».
В общем зачёте Кубка мира Казакевич занимает 26-е место.
Ирина Казакевич объяснила отсутствие стабильности в результатах
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