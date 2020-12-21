Владимир Драчёв: я верю в талант Казакевич

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил потенциал Ирины Казакевич, которая стала единственной россиянкой, попавшей в масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменка заняла 24-е место.

«Надеюсь, Казакевич станет открытием международного сезона. Она всегда показывала отличную скорость, но не могла найти себя в стрельбе. Совместить два вида спорта, скажем так. Допускала по три-четыре промаха в спринте, не могла отобраться даже на Кубок IBU. Сейчас ситуация улучшается, и я верю в талант Иры. Дай бог, чтобы все остальные подтянулись. У женщин за эти два года мы наработали много достойных кандидатов на перспективу», — приводят слова Драчёва «Известия».

В общем зачёте Кубка мира Казакевич занимает 26-е место.