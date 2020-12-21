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Александр Привалов: Логинов не в лучшей форме с точки зрения психологии

Александр Привалов: Логинов не в лучшей форме с точки зрения психологии
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов призвал не делать поспешных выводов о выступлении Александра Логинова в нынешнем сезоне.

На четырёх этапах Кубка мира сезона-2020/2021 Логинов не занял ни одного призового места. Вчера, 20 декабря, он показал 10-й результат в масс-старте на этапе в Хохфильцене.

«Итоги сезона будут подводить не по Кубку мира, а по чемпионату мира в Поклюке. К тому моменту у Саши будут шансы набрать оптимальную форму и вновь взять медаль. На последних двух мировых первенствах ему это удавалось, будем верить, что получится и в феврале 2021-го. Пока он не в лучшей форме. Особенно с точки зрения психологии», — приводят слова Привалова «Известия».

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