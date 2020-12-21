Васильев призвал уволить старших тренеров сборной России по биатлону Каминского и Шашилова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что старшие тренеры сборной России Юрий Каминский и Михаил Шашилов, возглавляющие мужскую и женскую команды соответственно, не должны работать с национальной командой. Напомним, после четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене безмедальная серия сборной России увеличилась до 39 гонок.

«Картина не радужная. Физическое состояние вызывает вопросы. Разрешение спортсменам уйти на самостоятельную подготовку было большой ошибкой, как показывают результаты.

Тренерский коллектив, который у меня вызывал большой скепсис изначально, себя сейчас и проявляет. Эти старшие тренеры — не те люди, которые должны тренировать национальную команду. Один тренер никогда не работал в биатлоне — и он сразу стал старшим тренером национальной команды. Другой не был тренером сборной даже на юношеском уровне, а здесь его сделали сразу тренером национальной команды. Их назначения — странные вещи, и они явно шли вразрез логике. К сожалению, я не вижу никакой перспективы в этом составе», — цитирует Васильева «Р-Спорт».

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