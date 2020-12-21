Дмитрий Васильев объяснил ошибки Александра Логинова и дал ему совет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступления лидера мужской команды Александра Логинова в сезоне-2020/2021. Логинов, который ранее в 2020 году стал чемпионом мира в спринте, в текущем сезоне, как и вся сборная России, ещё ни разу не финишировал в тройке сильнейших.

«Пускай он тренируется самостоятельно, но в команде. Либо он самостоятельно должен найти отдельного тренера по стрельбе, который будет с ним ездить.

За работой Логинова на стрельбище нужно смотреть. Сейчас он допускает ошибки, которые, очевидно, образовались в процессе подготовительного периода. Сформировались они из-за того, что он не видит себя со стороны, а тренера по стрельбе рядом нет», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».