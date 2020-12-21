«Это утопия и путь в никуда». Дмитрий Ярошенко — о самоподготовке биатлонистов

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал то, что Александр Логинов и Матвей Елисеев готовились к сезону отдельно от сборной России.

«Если спортсмен выбирает работу по отдельной программе, то это происходит из-за следующих причин. Во-первых, ему комфортно тренироваться отдельно. Во-вторых, как причина – он не доверяет тренеру (сборной. — Прим. «Чемпионата»).

Но, как показывает практика, тренироваться в комфорте – это утопический путь. Ведь на тренировках всегда должен быть раздражитель, конкуренция. И происходящее сейчас является следствием того, что два наших лидера готовились отдельно в комфортных для себя условиях. Повторюсь, это путь в никуда», — приводит слова Ярошенко «Р-Спорт».

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