«Это утопия и путь в никуда». Дмитрий Ярошенко — о самоподготовке биатлонистов
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал то, что Александр Логинов и Матвей Елисеев готовились к сезону отдельно от сборной России.
«Если спортсмен выбирает работу по отдельной программе, то это происходит из-за следующих причин. Во-первых, ему комфортно тренироваться отдельно. Во-вторых, как причина – он не доверяет тренеру (сборной. — Прим. «Чемпионата»).
Но, как показывает практика, тренироваться в комфорте – это утопический путь. Ведь на тренировках всегда должен быть раздражитель, конкуренция. И происходящее сейчас является следствием того, что два наших лидера готовились отдельно в комфортных для себя условиях. Повторюсь, это путь в никуда», — приводит слова Ярошенко «Р-Спорт».
Дмитрий Васильев объяснил ошибки Александра Логинова и дал ему совет
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
16:39
-
16:17
-
14:26
-
13:30
-
12:32
-
11:25
-
11:00
-
10:44
-
10:39
-
10:35
-
10:05
-
09:58
-
09:38
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
08:46
-
08:37
-
01:01
- 20 декабря 2020
-
23:53
-
23:19
-
22:46
-
21:55
-
20:13
-
19:12
-
17:55
-
17:48
-
17:35
-
17:23
-
17:02
-
16:59
-
16:20
-
15:47
-
14:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам