«Ему лучше молчать». Васильев отреагировал на критику Драчёва в адрес руководства сборной

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва в адрес руководства национальной команды, который ранее заявил, что «всю эту командочку надо гнать пинком под одно место».
«Драчёв пытается переложить с больной головы на здоровую. Работают-то его тренеры, это его ставленники. Критика конкретно из его слов очень странно выглядит.
Я понимаю, он пытается оправдаться за свою работу. Но, на мой взгляд, это абсолютно бесполезно. Какие там могут быть наработки? В СБР при нём творился полный хаос, никто не понимал, кому и в какую сторону бежать и кто за что отвечает.
Попытка оправдаться – бесполезная, она ни к чему не приведёт, Драчёву лучше просто молчать. Все специалисты прекрасно понимают, из-за кого наш биатлон находится в таком состоянии», — цитирует Васильева «Р-Спорт».
Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.
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