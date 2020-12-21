«Ему лучше молчать». Васильев отреагировал на критику Драчёва в адрес руководства сборной

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва в адрес руководства национальной команды, который ранее заявил, что «всю эту командочку надо гнать пинком под одно место».

«Драчёв пытается переложить с больной головы на здоровую. Работают-то его тренеры, это его ставленники. Критика конкретно из его слов очень странно выглядит.

Я понимаю, он пытается оправдаться за свою работу. Но, на мой взгляд, это абсолютно бесполезно. Какие там могут быть наработки? В СБР при нём творился полный хаос, никто не понимал, кому и в какую сторону бежать и кто за что отвечает.

Попытка оправдаться – бесполезная, она ни к чему не приведёт, Драчёву лучше просто молчать. Все специалисты прекрасно понимают, из-за кого наш биатлон находится в таком состоянии», — цитирует Васильева «Р-Спорт».

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.