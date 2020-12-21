Анатолий Хованцев: антирекордная серия прежде всего давит на тренеров

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался об антирекордной серии российских биатлонистов, которые не поднимались на подиум в гонках Кубка мира уже 39 стартов подряд.
«Прежде всего такая серия давит на тренеров. Руководство тоже находится в напряжении, что сказывается и на работе тренеров, от которых требуют результата.
Но даже безмедальные выступления бывают разные. Одно дело, когда спортсмены регулярно занимают места с четвёртого по шестое, другое — когда за четыре этапа единичные случаи попадания в десятку. Выступление команды в декабре даёт тревожный сигнал», — приводит слова Хованцева ТАСС.
Последнюю награду в копилку сборной России принёс Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.
- 21 декабря 2020
-
18:27
-
17:40
-
16:39
-
16:17
-
14:26
-
13:30
-
12:32
-
11:25
-
11:00
-
10:44
-
10:39
-
10:35
-
10:05
-
09:58
-
09:38
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
08:46
-
08:37
-
01:01
- 20 декабря 2020
-
23:53
-
23:19
-
22:46
-
21:55
-
20:13
-
19:12
-
17:55
-
17:48
-
17:35
-
17:23
-
17:02
-
16:59
-
16:20