Анатолий Хованцев: антирекордная серия прежде всего давит на тренеров

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался об антирекордной серии российских биатлонистов, которые не поднимались на подиум в гонках Кубка мира уже 39 стартов подряд.

«Прежде всего такая серия давит на тренеров. Руководство тоже находится в напряжении, что сказывается и на работе тренеров, от которых требуют результата.



Но даже безмедальные выступления бывают разные. Одно дело, когда спортсмены регулярно занимают места с четвёртого по шестое, другое — когда за четыре этапа единичные случаи попадания в десятку. Выступление команды в декабре даёт тревожный сигнал», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Последнюю награду в копилку сборной России принёс Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.