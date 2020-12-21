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К. Резцова: в России сами биатлонисты ничего не решают. Как сверху сказали, так и будет

К. Резцова: в России сами биатлонисты ничего не решают. Как сверху сказали, так и будет
Биатлон 0
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Российская биатлонистка Кристина Резцова вспомнила об увольнении старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

«Можно ли было повлиять на решение о замене Норицына? На мой взгляд, это было бы бесполезно. Наш спорт, да, может быть, и не только наш, никак не зависит от мнений самих спортсменов. Всё решается на других уровнях. У нас у всех в конце сезона брали интервью по поводу смены тренера, и каждая из нас говорила о том, что хотела бы продолжить тренироваться с Виталием Викторовичем. Но при этом все мы понимали, что это ни к чему не приведёт.

Все уже давно привыкли, что мы ничего не решаем. Большая проблема в России — всё решается за спортсменов. Как сверху сказали, так и будет. Может быть, поэтому мы психологически намного слабее иностранных спортсменов», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».

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