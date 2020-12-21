«За какие заслуги?» Драчёв раскритиковал состав сборной России на январские этапы КМ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о составе сборной России на январские этапы Кубка мира.

«Я не понимаю, как можно было таким образом провести отбор на январские этапы Кубка мира. На основе каких результатов отобрали четырёх мальчиков и четырёх девочек? Да, есть Саша Логинов — лидер команды, чьи результаты ещё будут расти. Но остальные каким образом отобрались, за какие заслуги? У нас что, теперь отбираются за попадание в топ-25?



Если выше не поднимаются, то пусть все едут отбираться и выступают на „Ижевской винтовке“. Если они не могут выступать на Кубке мира, то дайте место другим. По каким критериям отобрали этих спортсменов, за какие результаты? Совершенно непонятно. Раньше, чтобы застолбить себе место, надо было несколько раз попасть в шестёрку или в десятку», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Без отбора на Кубке мира смогут выступить Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева.