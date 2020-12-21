Кристина Резцова рассказала, что скрывала беременность от тренеров сборной

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что несколько месяцев скрывала беременность от тренеров сборной, а также от матери — Анфисы Резцовой.

«Узнала гораздо раньше чемпионата России, это было в начале июня. Была такая мысль — выступить на летнем чемпионате. Целенаправленно поехала на сбор, но так получилось, что ещё первую неделю могла стрелять лёжа, но потом — всё.



Честно признаться, не говорила Шашилову, сказала только Загурскому. Нам надо было проходить УМО, у меня должна была быть причина, чтобы я туда не ездила. Понятное дело, из‑за беременности меня не допустили бы. Позвонила Загурскому, сообщила. Он, скажем так, прикрыл. Личному тренеру сообщила сразу. У меня с ним с детства очень тёплые отношения. Он обязан был знать. Он уже позвонил Шашилову и сказал: „Резцова будет тренироваться со мной на самоподготовке до летнего первенства“.



Даже маме сообщила буквально за пару недель до чемпионата России. Боялась, она скажет где‑нибудь в интервью, и получилось бы совсем некрасиво», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».