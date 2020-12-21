Кристина Резцова рассказала, что скрывала беременность от тренеров сборной

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что несколько месяцев скрывала беременность от тренеров сборной, а также от матери — Анфисы Резцовой.
«Узнала гораздо раньше чемпионата России, это было в начале июня. Была такая мысль — выступить на летнем чемпионате. Целенаправленно поехала на сбор, но так получилось, что ещё первую неделю могла стрелять лёжа, но потом — всё.
Честно признаться, не говорила Шашилову, сказала только Загурскому. Нам надо было проходить УМО, у меня должна была быть причина, чтобы я туда не ездила. Понятное дело, из‑за беременности меня не допустили бы. Позвонила Загурскому, сообщила. Он, скажем так, прикрыл. Личному тренеру сообщила сразу. У меня с ним с детства очень тёплые отношения. Он обязан был знать. Он уже позвонил Шашилову и сказал: „Резцова будет тренироваться со мной на самоподготовке до летнего первенства“.
Даже маме сообщила буквально за пару недель до чемпионата России. Боялась, она скажет где‑нибудь в интервью, и получилось бы совсем некрасиво», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».
- 21 декабря 2020
-
21:52
-
21:03
-
19:52
-
19:34
-
18:27
-
17:40
-
16:39
-
16:17
-
14:26
-
13:30
-
12:32
-
11:25
-
11:00
-
10:44
-
10:39
-
10:35
-
10:05
-
09:58
-
09:38
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
08:46
-
08:37
-
01:01
- 20 декабря 2020
-
23:53
-
23:19
-
22:46
-
21:55
-
20:13
-
19:12
-
17:55
-
17:48
-
17:35