Ярошенко — об обещании Губерниева: вряд ли хоть один спортсмен прикоснётся к этим деньгам

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева, пообещавшего 100 тысяч рублей биатлонисту сборной России, который первым сможет завоевать медаль в сезоне-2020/2021.
«Эти 100 тысяч можно было направить в какую-нибудь сельскую спортивную школу. Их огромное количество. Они нуждаются в спортивном инвентаре. А не хайповать за счёт неудачных выступлений сборной России. Думаю, вряд ли найдётся хоть один спортсмен, который прикоснётся к этим деньгам.
Они сначала хайпанули на всей этой теме и тут же говорят: «Надеемся, что спортсмен использует эти деньги на благотворительность». Так вы возьмите и сами передайте эти деньги на благотворительность. У нас что, мало нуждающихся детей? Или мало детей в детских домах, которые не сильно обеспечены спортивным инвентарём? Получается хайп за счёт сборной России. Она не попадает на подиумы, но это не значит, что нет потенциала и людей, которые вкладывают в неё душу. Особенно сервисмены. Они встают в шесть утра и впахивают, как рабы на галерах", — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».
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