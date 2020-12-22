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Губерниев ответил на критику Ярошенко, вспомнив допинговый скандал с его участием

Губерниев ответил на критику Ярошенко, вспомнив допинговый скандал с его участием
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил двукратному чемпиону мира по биатлону Дмитрию Ярошенко, который раскритиковал его за обещание подарить 100 тысяч рублей биатлонисту сборной России, который первым сможет завоевать медаль в сезоне-2020/2021.

«Хайп за счёт сборной России, Дима Ярошенко, это когда мы радуемся успехам спортсмена, который становится вдруг лидером биатлонной сборной, ведёт себя как подлинная звезда, а потом его на допинге ловят! И не просто на допинге, на ЭПО. Вот это хайп, Дима! И не спрашивайте меня про бюджетные деньги, которые страна потратила на подготовку этого спортсмена и обманутые чувства болельщиков», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ярошенко был отстранён на два года за употребление эритропоэтина в 2009 году.

Ярошенко — об обещании Губерниева: вряд ли хоть один спортсмен прикоснётся к этим деньгам
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