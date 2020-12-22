Губерниев ответил на критику Ярошенко, вспомнив допинговый скандал с его участием

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил двукратному чемпиону мира по биатлону Дмитрию Ярошенко, который раскритиковал его за обещание подарить 100 тысяч рублей биатлонисту сборной России, который первым сможет завоевать медаль в сезоне-2020/2021.
«Хайп за счёт сборной России, Дима Ярошенко, это когда мы радуемся успехам спортсмена, который становится вдруг лидером биатлонной сборной, ведёт себя как подлинная звезда, а потом его на допинге ловят! И не просто на допинге, на ЭПО. Вот это хайп, Дима! И не спрашивайте меня про бюджетные деньги, которые страна потратила на подготовку этого спортсмена и обманутые чувства болельщиков», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ярошенко был отстранён на два года за употребление эритропоэтина в 2009 году.
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