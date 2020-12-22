Йоханнес Бё назвал предстоящие праздники критическим моментом для Кубка мира

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил уверенность в том, что после предстоящих праздников будет зафиксирован рост числа заражённых коронавирусом среди спортсменов.
«Думаю, после Рождества кто-то точно заразиться. Это критическая ситуация. Это самый критический момент в календаре Кубка мира. На Рождество люди собираются вместе, это неизбежно. Людей не остановишь», — приводит слова Бё NRK.
По словам Йоханнеса, он не будет праздновать в широком круге, а намерен провести время с женой, сыном, братом Тарьеем и его подругой: «Это оптимальный вариант».
«Вероятно, в январе будут обнаружены случаи заражения. Этого избежать не удастся», — отметил Тарьей Бё.
По итогам четырёх этапов Кубка мира, которые прошли в Контиолахти и Хохфильцене, Йоханнес Бё лидирует в общем зачёте.
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