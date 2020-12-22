Тандреволд: убедила парня, чтобы он отпраздновал Рождество со мной, а не со своей семьёй

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд предположила, что члены команды будут соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом во время предстоящих праздников.

«Дома мы находимся на карантине, так же, как и перед стартами, поэтому я уверена в нашей команде. Все делают всё возможное, чтобы не заразиться. Думаю, другие сборные делают то же самое.

Я не смогу отпраздновать Рождество с семьёй, поэтому убедила своего парня, чтобы он отпраздновал со мной, а не со своей семьёй. Остаться одной на праздники было бы очень грустно. Надеюсь, мы сможем найти место, где будет снег", — приводит слова Тандреволд NRK.

По итогам четырёх этапов Кубка мира Тандреволд занимает восьмое место в общем зачёте.