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Тандреволд: убедила парня, чтобы он отпраздновал Рождество со мной, а не со своей семьёй

Тандреволд: убедила парня, чтобы он отпраздновал Рождество со мной, а не со своей семьёй
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд предположила, что члены команды будут соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом во время предстоящих праздников.

«Дома мы находимся на карантине, так же, как и перед стартами, поэтому я уверена в нашей команде. Все делают всё возможное, чтобы не заразиться. Думаю, другие сборные делают то же самое.

Я не смогу отпраздновать Рождество с семьёй, поэтому убедила своего парня, чтобы он отпраздновал со мной, а не со своей семьёй. Остаться одной на праздники было бы очень грустно. Надеюсь, мы сможем найти место, где будет снег", — приводит слова Тандреволд NRK.

По итогам четырёх этапов Кубка мира Тандреволд занимает восьмое место в общем зачёте.

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