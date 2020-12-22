Наталья Сорокина: я бы не отправляла Елисеева на «Рождественскую гонку»
Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина предположила, что российскому биатлонисту Матвею Елисееву стоило бы пропустить традиционную «Рождественскую гонку», которая пройдёт в Германии 28 декабря.
«Я бы не отправляла Елисеева на «Рождественскую гонку», эта тренировка ему будет лишняя и в плюс не пойдёт. Но если он готов, то пожалуйста. Наверняка он советовался с тренерским штабом, и они приняли вместе это решение. Той эмоциональной атмосферы не будет там, болельщиков же не будет», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».
Елисеев на «Рождественской гонке» выступит вместе с Евгенией Павловой. В общем зачёте Кубка мира Матвей занимает 22-е место, лидирует норвежец Йоханнес Бё.
Наталья Сорокина: на Казакевич пахать надо
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
11:04
-
10:53
-
10:44
-
10:01
-
09:47
-
00:11
- 21 декабря 2020
-
22:48
-
21:52
-
21:03
-
19:52
-
19:34
-
18:27
-
17:40
-
16:39
-
16:17
-
14:26
-
13:30
-
12:32
-
11:25
-
11:00
-
10:44
-
10:39
-
10:35
-
10:05
-
09:58
-
09:38
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
08:46
-
08:37
-
01:01
- 20 декабря 2020
-
23:53
-
23:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам