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Наталья Сорокина: я бы не отправляла Елисеева на «Рождественскую гонку»

Наталья Сорокина: я бы не отправляла Елисеева на «Рождественскую гонку»
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина предположила, что российскому биатлонисту Матвею Елисееву стоило бы пропустить традиционную «Рождественскую гонку», которая пройдёт в Германии 28 декабря.

«Я бы не отправляла Елисеева на «Рождественскую гонку», эта тренировка ему будет лишняя и в плюс не пойдёт. Но если он готов, то пожалуйста. Наверняка он советовался с тренерским штабом, и они приняли вместе это решение. Той эмоциональной атмосферы не будет там, болельщиков же не будет», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».

Елисеев на «Рождественской гонке» выступит вместе с Евгенией Павловой. В общем зачёте Кубка мира Матвей занимает 22-е место, лидирует норвежец Йоханнес Бё.

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