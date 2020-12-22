Петренко и Тищенко выиграли спринтерские гонки на чемпионате Украины
В Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. Победителями стали Ирина Петренко и Артём Тищенко.
Биатлон. Чемпионат Украины. Буковель
Спринт. Женщины
1. Ирина Петренко — 24.10,92 (1).
2. Надежда Белкина — +1,22 (2).
3. Оксана Москаленко -+14,14 (0).
Спринт. Мужчины
1. Артём Тищенко — 27.29,21 (0).
2. Тарас Лесюк — +1,14 (1).
3. Денис Насыко — +30,50 (2).
В общем зачёте женского Кубка мира лучшая среди украинок, Дарья Блашко, занимает 24-е место. У мужчин Дмитрий Пидручный идёт 34-м. В Кубке наций женская сборная Украины располагается на восьмой позиции, мужская — на 11-й.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.
Дмитрий Пидручный: не на такие результаты я рассчитывал
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