Петренко и Тищенко выиграли спринтерские гонки на чемпионате Украины

В Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. Победителями стали Ирина Петренко и Артём Тищенко.

Биатлон. Чемпионат Украины. Буковель

Спринт. Женщины

1. Ирина Петренко — 24.10,92 (1).

2. Надежда Белкина — +1,22 (2).

3. Оксана Москаленко -+14,14 (0).

Спринт. Мужчины

1. Артём Тищенко — 27.29,21 (0).

2. Тарас Лесюк — +1,14 (1).

3. Денис Насыко — +30,50 (2).

В общем зачёте женского Кубка мира лучшая среди украинок, Дарья Блашко, занимает 24-е место. У мужчин Дмитрий Пидручный идёт 34-м. В Кубке наций женская сборная Украины располагается на восьмой позиции, мужская — на 11-й.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.