Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Петренко и Тищенко выиграли спринтерские гонки на чемпионате Украины

Петренко и Тищенко выиграли спринтерские гонки на чемпионате Украины
Биатлон 0

В Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. Победителями стали Ирина Петренко и Артём Тищенко.

Биатлон. Чемпионат Украины. Буковель
Спринт. Женщины
1. Ирина Петренко — 24.10,92 (1).
2. Надежда Белкина — +1,22 (2).
3. Оксана Москаленко -+14,14 (0).

Спринт. Мужчины
1. Артём Тищенко — 27.29,21 (0).
2. Тарас Лесюк — +1,14 (1).
3. Денис Насыко — +30,50 (2).

В общем зачёте женского Кубка мира лучшая среди украинок, Дарья Блашко, занимает 24-е место. У мужчин Дмитрий Пидручный идёт 34-м. В Кубке наций женская сборная Украины располагается на восьмой позиции, мужская — на 11-й.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.

Дмитрий Пидручный: не на такие результаты я рассчитывал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020