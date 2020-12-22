«Буду есть, спать и заниматься сексом». Тириль Экхофф — о планах на праздники

Олимпийская чемпионка 2014 года, шестикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о планах на предстоящие праздники.

«Я буду есть, спать и заниматься сексом», — приводит слова Экхофф Expressen.

По итогам четырёх этапов Кубка мира Тириль занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. На четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) 30-летняя спортсменка выиграла спринт и гонку преследования, а также стала второй в масс-старте. Пятый этап Кубка мира стартует в Оберхофе (Германия) 8 января 2021 года.

Экхофф также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр—2014 и 2018 в масс-старте, серебряным призёром Игр-2018 в смешанной эстафете.