Губерниев: если не преодолеем проблемы к ЧМ, тогда можно будет сказать, что всё пропало

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что тренерскому штабу сборной России по биатлону нужно позволить продолжить работу с командой. Российские биатлонисты уже 39 гонок подряд не могут завоевать медали.
«К кому главная претензия? Говорят, что у победы много отцов, а поражение — всегда сирота. Пришла новая команда, новый глава СБР, похвастаться нам нечем. Я скажу парадоксальную штуку — очень важно не шарахаться и не метаться из стороны в сторону, дать возможность работать.
Если мы не преодолеем к чемпионату мира свои проблемы, то тогда уже можно говорить, что всё пропало. Но мы должны понимать, что тренерский штаб в состоянии подготовить команду к чемпионату», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля 2021 года.
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