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Анатолий Хованцев: уверен, что к чемпионату мира Логинов подойдёт в хорошей форме

Анатолий Хованцев: уверен, что к чемпионату мира Логинов подойдёт в хорошей форме
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2021 года.

«Я сохраняю оптимизм, основные надежды на медали связаны прежде всего с эстафетами, в них наши биатлонисты боеспособны. Плюс Александр Логинов. Я работал с ним два года, уверен, что к чемпионату мира он подойдёт в хорошей форме.

Конечно, сейчас его выступление не радует, он не мог пока себя реализовать, прежде всего в стрельбе. В последней гонке он показал хороший ход, но ошибки на стрельбе лишили его возможности бороться за медаль. При этом видно, что он начинает выходить на свой прежний уровень. Сейчас всё будет зависеть от того, как он использует время для подготовки к пятому этапу Кубка мира», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля 2021 года.

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