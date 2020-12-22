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Тренер Гараничева прокомментировал обещание Губерниева дать 100 тыс. рублей за медаль

Тренер Гараничева прокомментировал обещание Губерниева дать 100 тыс. рублей за медаль
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский оценил предложение комментатора Дмитрия Губерниева выплатить 100 тыс. рублей спортсмену, который первым сумеет завоевать медаль. Безмедальная серия сборной России составляет 39 гонок.

«Не вижу в этом ничего плохого. Пусть выигрывают. Дополнительные заработки. Какие проблемы? С Евгением мы эту тему не обсуждали. Дело не в размере денег. Они все хотят выиграть. Но, видимо, на данный день их состояние не позволяет.

Логинов — пока единственный из наших, кто реально может выиграть. Может, после Нового года ребята начнут удачно выступать. Они очень высоко мотивированы. Почему такие проблемы? Это вопросы не к спортсменам. Они старательно выполняли свою работу. Возможно, был неудачно выстроен план подготовки», — цитирует Кугаевского «Спорт день за днём».

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