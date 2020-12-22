Тренер Гараничева прокомментировал обещание Губерниева дать 100 тыс. рублей за медаль

Тренер биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский оценил предложение комментатора Дмитрия Губерниева выплатить 100 тыс. рублей спортсмену, который первым сумеет завоевать медаль. Безмедальная серия сборной России составляет 39 гонок.
«Не вижу в этом ничего плохого. Пусть выигрывают. Дополнительные заработки. Какие проблемы? С Евгением мы эту тему не обсуждали. Дело не в размере денег. Они все хотят выиграть. Но, видимо, на данный день их состояние не позволяет.
Логинов — пока единственный из наших, кто реально может выиграть. Может, после Нового года ребята начнут удачно выступать. Они очень высоко мотивированы. Почему такие проблемы? Это вопросы не к спортсменам. Они старательно выполняли свою работу. Возможно, был неудачно выстроен план подготовки», — цитирует Кугаевского «Спорт день за днём».
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