Анна Богалий: меня удивила методика отбора в сборную России на январские этапы Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала точку зрения о том, что подготовке сборной России к сезону помешал коронавирус. Российские биатлонисты на четырёх этапах Кубка мира не завоевали ни одной медали.
«Профессиональный спортсмен всегда может найти возможность тренироваться. Разве обязательно постоянно работать на стадионах? У тебя всегда есть лес, где ты можешь быть, по сути, в изоляции. Можно найти возможность для индивидуальной подготовки. В любом случае я считаю, что каждый спортсмен сборной России должен подумать: «Где я могу прибавить?» Нельзя всё скидывать на одних тренеров. Спортсмен высшего уровня всегда должен стремиться найти возможность дополнительной тренировки. Нужно анализировать, в чём ты уступаешь, и дополнительно работать над своими слабыми местами.
Понимаете, не может быть прогресса в состоянии полного комфорта. Нужно заставлять себя двигаться вперёд. У нас есть резерв, есть молодёжь и есть спортсмены в основной команде, которые показывают достойные для себя результаты. Та же Настя Гореева – молодая спортсменка, которая достойно пробежала спринт в Хохфильцене. Последующая гонка преследования ей не так удалась, но пасьют – это дисциплина со своей спецификой, к этому нужно привыкать.
Конечно, есть Александр Логинов, есть Женя Павлова, но в целом меня несколько удивила методика отбора на январские этапы Кубка мира. Неужели теперь простого попадания в пасьют достаточно, чтобы автоматом проходить в основу сборной России? Конечно, в наше время мы ориентировались совершенно на другие цели. Я думаю, многим спортсменам не помешало бы пройти отбор на внутреннем российском соревновании, где также выступает молодёжь.
Единственное, традиционная отборочная «Ижевская винтовка», возможно, не для всех удобна по логистике и по погоде. Там бывает холодно перед Новым годом. Сам по себе это отличный старт, но, может быть, его имеет смысл проводить во время чемпионата мира – для тех, кто там не выступает, – а отбор перед новым годом проводить в другом месте. Допустим, организовать старты в Санкт-Петербурге, где теперь хорошая трасса», — цитирует Богалий «Спорт день за днём».
Пятый этап Кубка мира стартует в Оберхофе 8 января.
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