Американка Игэн — о решении CAS: чувствую себя оскорблённой. Что, чёрт возьми, происходит?

Американская биатлонистка Клэр Игэн осталась недовольна решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА.

«Почувствовала себя оскорблённой, разочарованной и обескураженной. Мне и другим чистым атлетам невероятно трудно понять, что, чёрт возьми, вообще происходит и почему принимаются такие решения», — приводит слова Игэн New York Times.

Игэн также назвала абсурдным заявление суда о том, что ограничения «побудят новое поколение российских спортсменов не употреблять допинг». «Как наказание атлетов предыдущего поколения может сподвигнуть молодёжь не употреблять допинг?» — сказала спортсменка.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.