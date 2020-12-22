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Губерниев: кажется, будто наши спортсмены о решении CAS знают меньше, чем иностранцы

Губерниев: кажется, будто наши спортсмены о решении CAS знают меньше, чем иностранцы
Биатлон 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА.

«Что касается двухлетнего наказания для российского спорта, после общения с нашими спортсменами складывается впечатление, что они об этом решении знают меньше, чем иностранцы. Не потому, что им неинтересно. Возможно, они настолько не верят в свои силы, что думают, если даже у нас будет флаг и гимн, то в честь них он всё равно подниматься не будет. А вообще, наказания без вины не бывает, как сказал Глеб Жеглов. В этой ситуации нам досталось меньшее из того, что могло быть.

«Иностранцы высказываются, что наказание должно быть жёстче. Но это всё исключительно сотрясание воздуха. Пусть говорят что хотят», — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».

«Это сотрясание воздуха». Губерниев резко оценил критику иностранцев в адрес нашего спорта
Но при этом комментатор призвал российских спортсменов у них учиться.
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