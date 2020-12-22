Губерниев: если и в январе сборная России будет выглядеть слабо, придётся есть ботинок

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления сборной России по биатлону на январских этапах Кубка мира.

«У нас многие спортсмены готовились самостоятельно. Считаю, тренерам надо работать более централизованно. Всё ещё верю в нашу тренерскую команду. Спаренный этап в Оберхофе будет серьёзной проверкой сил. Если команда и там будет выглядеть слабо, мне придётся есть свой ботинок. Но это не главное. Главное, если и в Германии будем без медалей, то не вижу предпосылок для хорошего выступления на чемпионате мира. Январь будет определяющим месяцем. Либо это будет подъём, либо разруха. Да, мы всегда ждём чемпионат мира, но кубковые старты никто не отменял. Нельзя вдруг взять и начать выглядеть здорово на чемпионате мира без всяких предпосылок. Так не бывает», — написал Губерниев в своей колонке на „Чемпионате“.

«Это сотрясание воздуха». Губерниев резко оценил критику иностранцев в адрес нашего спорта Но при этом комментатор призвал российских спортсменов у них учиться.